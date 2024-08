Spendenaktion in Wermelskirchen und Umgebung Lions-Club überreicht 20.000 Euro für Notfall-Rucksäcke

„Wir danken allen Spendern, die diese Aktion bisher unterstützen und hoffen, dass es noch viele gibt, die sich in den kommenden Monaten anschließen werden. Ich wende mich vor allem auch an die bergischen Unternehmen in unseren vier Städten, Wermelskirchen, Hückeswagen Radevormwald und Wipperfürth“, ruft Lothar Dähn auf und kündigt an: „Unser Lions-Club bleibt mit dem Blau-Gelben-Kreuz und seinen unglaublich stark engagierten Helfern in engem Kontakt. Deren direkte lebensrettende Hilfsaktionen sind tief beeindruckend.“