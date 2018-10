Lions-Club hat wieder einen Kalender aufgelegt

Wermelskirchen : Lions-Club startet Verkauf von neuem Adventskalender

Lionspräsident Heribert Riederer (r.) und Vorstandsmitglied Ulrich Gräfe präsentieren den neuen Kalender. Das Bild zeigt den Wassereinlauf der Großen Dhünn-Talsperre im Winter. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen Zum neunten Mal in Folge hat der Lions-Club Wermelskirchen-Wipperfürth einen Adventskalender aufgelegt. „Der Erlös, wir rechnen mit 12.500 Euro, fließt wieder in Kinderprojekte in den vier Städte Wermelskirchen, Hückeswagen, Radevormwald und Wipperfürth“, sagte gestern Lionspräsident Heribert Riederer.

Gemeinsam mit Vorstandsmitglied Ulrich Gräfe stellte er den druckfrischen Kalender in der Redaktion dieser Zeitung vor.

Die Adventskalenderaktion hat inzwischen Tradition. „ Das Motto in den vier Wochen lautet: Unsere Kinder sollen gewinnen“, so Ulrich Gräfe. 3000 Kalender wurden gedruckt, in den Verkaufsstellen in den vier Städten ist der Kalender für fünf Euro erhältlich.

260 Preise haben Sponsoren im Gesamtwert von rund 10.000 Euro gestiftet – „wir rechnen mit reißendem Absatz des Kalenders“, so Riederer. Bei fast jedem zehnten Kalender verbirgt sich – rein statistisch hinter einem der 24 Türchen ein Gewinn: Sachpreise, Warengutschein, Goldbarren oder auch auch ein Geldbetrag. Über 100 Sponsoren aus den vier Städten haben sich beteiligt; darüber hinaus reservieren einige Sponsoren vorab Kalender, um sie an Geschäftspartner weiterzugeben.

Es werden nicht nur die Gewinner der Preise profitieren. Darauf legen die Lions-Vorstandsmitglieder Wert. „Der Verkauf der Kalender dient einem guten Zweck. Nutznießer sind wieder die Kinder.“ Unterstützt wird das Gesundheitsförderprogramm „Klasse 2000“ – ein Projekt zur Gewalt- und Suchtprävention in Grundschulen. In über 30 Klassen nehmen über 700 Schüler meistens über die gesamte Grundschulzeit teil. Auch die Kinderstädte in Wermelskirchen und Wipperfürth sowie das Kinderdorf in Hückeswagen werden unterstützt.

Wie läuft es ab? Jeder Kalender hat eine Losnummer. Für jeden Kalendertag vom 1. bis 24. Oktober werden mehrere Gewinne unter notarieller Aufsicht ausgelost. Die Gewinnnummern werden täglich in der Morgenpost veröffentlicht.

Die Verkaufsstellen in Wermelskirchen:

▶Apotheke an der Post, Telegrafenstraße 23

▶Buchhandlung Marabu, Telegrafenstraße 44;

▶Buchhandlung van Wahden, Markt 8;

▶Physiotherapie C. Admiraal, Thomas-Mann-Straße 34.

Weitere Verkaufsstellen in Hückeswagen, Radevormwald und Wipperfürth finden Sie auf den

