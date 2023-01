Vorwurf der Vorteilsannahme im Amt Lindner in der Kritik – Wermelskirchener FDP fürchtet aber keine Auswirkung

Die Staatsanwaltschaft in Berlin hatte angekündigt, die Immunität von Lindner aufheben lassen zu wollen, um Ermittlungen wegen des Verdachts auf Erhalt von vorteilhaften Konditionen bei Privatkrediten starten zu können. Demnach habe Lindner zuvor für die kredtigebende BB Bank geworben – unter anderem in einem Grußwort. „Aus der Entfernung hat das Geschehen im ersten Schritt auf uns in Wermelskirchen kein Auswirkung“, stellt Frommenkord fest: „Da gibt es eine klare Trennung. Es besteht kein Zusammenhang mit der FDP in Wermelskirchen. Christian Lindner ist ja auch nicht mehr in Wermelskirchen politisch aktiv. Wir machen weiter gute Politik für die Stadt.“ Mit einem Lachen fügt Marco Frommenkord hinzu: „Ein schönes Zeichen wäre es sicherlich gewesen, wenn Christian Lindner eine Hausfinanzierung bei der Stadtsparkasse Wermelskirchen abgeschlossen hätte.“