Kultur in Wermelskirchen Puppentheater macht Station in Dabringhausen

Weil der Elternbeirat aber auch allen anderen Kindern und Familien die Möglichkeit geben möchte, in Dabringhausen das Puppentheater zu besuchen, gibt es nun eine weitere Vorführung am Nachmittag. Am kommenden Donnerstag, 22. Februar, um 16 Uhr, zeigt Familie Maatz aus Wesel die Geschichte „Die lustigen Abenteuer des Räubers“, die kleine Literaturfans an den Räuber Hotzenplotz erinnern wird. „Uns war es wichtig, dass auch die Jüngsten dabei sein können“, erklärt Vanessa vom Feld. Deswegen sei eine Fassung gewählt worden, die schon für Zweijährige geeignet ist. Das Stück dauert insgesamt rund 45 Minuten.

Eintrittskarten kosten zehn Euro und können ausschließlich an der Tageskasse ab 15.30 Uhr erworben werden.