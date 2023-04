Konzert in Wermelskirchen „Lichtblicke“ in der Kattwinkelschen Fabrik

Wenn die Ankündigung für ein Konzert und über eine Künstlerin schon so anfängt, dann dürfen sich die Besucher und Zuhörer in der Kattwinkelschen Fabrik am Samstag, 29. April, 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr, auf einen außergewöhnlichen Auftritt freuen: „Sie ist vielleicht Deutschlands wunderbarster Geheimtipp!“, steht dort geschrieben über Christina Lux feat. Oliver George und ihr Programm „Lichtblicke“. Von der Presse hoch gelobt und vom Publikum hingerissen belauscht, bespielt sie seit den 1990er Jahren die Clubs und Kleinkunstbühnen. Lux ist eine Lichtgestalt unter den vielen Singer,- Songwritern. Und das nicht nur wegen ihres Namens. Klar und tiefgehend sind die Texte. Eindringlich und warm ihre Stimme. Dazu runde, toll arrangierte Songs mit feinen Melodien. „Sie steht auf für die Dinge, die sie bewegen und packt sie in Musik und Poesie“, verspricht der Veranstalter. Ihr Song „Was zählt für Dich“ wurde 2020 mit dem Liederpreis der Liederbestenliste ausgezeichnet. „Ein Appell, hinzusehen und nichts von dem, was man hat, als selbstverständlich hinzunehmen“, heißt es in der Ankündigung. Sie schaffe es auch mit den tiefgehenden Themen, viel Leichtigkeit und Humor zu bewahren und mit ihrer Poesie Geschichten so zu erzählen, dass sie einen liebevoll in die eigene Geschichte entführen. „Und so wird ein Lux‘ Konzert auch immer auch eine Reise durch die eigenen Hirnwindungen und dann mitten ins Herz“, kündigt der Veranstalter an.