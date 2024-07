Schwimmsaison in Wermelskirchen-Dabringhausen Freibad auf der Zielgeraden zur Eröffnung

Am Spitzentag der Vorbereitung waren über 80 Ehrenamtliche im Einsatz. „Wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz auf unseren Aufruf zur Unterstützung“, sagte vom Feld. Der Förderverein habe in diesem Jahr auch über soziale Medien und eine stetig wachsende WhatsApp-Gruppe zu den Hilfseinsätzen an Samstagen in den vergangenen Monaten aufgerufen. Mit Erfolg. „Es war toll, zu sehen, wie viele Menschen sich verbunden fühlen“, resümierte vom Feld. In den vergangenen Jahren hatte die Arbeit häufig auf den Schultern weniger gelegen. „Wir wollen das noch ausbauen und in den nächsten Jahren noch mehr Menschen zum Mitmachen animieren“, kündigte vom Feld an.