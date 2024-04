Stefan Weiller gastierte in Wermelskirchen Die Kraft der Musik auf dem letzten Weg

Der Abend in der Katt war für das Publikum ein Ritt durch die Musikgeschichte, mit vielen Klangbeispielen, dem einen oder anderen Plattencover oder Künstlerbild auf der Leinwand und immer wieder auch der Frage - welches Lied hat welche Bedeutung für einen selbst? Warum war etwa Madonnas „Like A Virgin“ für den Jugendlichen Stefan Weiller ein Rettungsanker? „Weil sie der Welt, und damit auch mir, lautstark entgegengesungen hat: Sei doch einfach du selbst!“ Gerade auch am Ende des eigenen Lebens sei das wichtig. So zeigte er etwa einen Film, in dem er seine Projektarbeit darstellte. „Jedes Lied ist grundlegend anders, es ist immer auch ein bisschen Humor dabei.“ Weiller hatte dazu Texte und Lieder von Sterbenden gesammelt, die dann in einer Hamburger Kirche vorgetragen wurden.