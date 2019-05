Kattwinkelsche Fabrik in Wermelskirchen : Lesung mit preisgekröntem Journalisten

Wermelskirchen „Post von Karlheinz... vom Umgang mit Hass im Posteingang“ lautet der Titel einer Lesung und anschließendem Gespräch mit Hasnain Kazim in der Kattwinkelschen Fabrik. Mit Charme und Schlagfertigkeit kämpft er gegen deutsche Überheblichkeit und Fremdenhass.

Dieses ebenso unterhaltsame wie kluge Buch versammelt seine besten Schlagabtäusche mit den Karlheinzen dieser Welt und beweist, warum man den Hass, der im eigenen Postfach landet, nicht unkommentiert lassen sollte. Denn, wie Hasnain Kazim schreibt: „Wenn wir schweigen, beginnen wir, den Hass zu akzeptieren. Also, reden wir!“ Hasnain Kazim, 1974 als Sohn indisch-pakistanischer Einwanderer in Oldenburg geboren, schreibt seit 2004 für Spiegel online und den Spiegel. Seit 2009 lebt er als Korrespondent im Ausland, unter anderem in Islamabad, Istanbul und derzeit in Wien. Für seine Berichterstattung wurde er als „Politikjournalist des Jahres“ geehrt und mit dem „CNN Journalist Award“ ausgezeichnet. Seine Dialoge mit Hassbriefschreibern haben Kultstatus, das Buch „Post von Karlheinz« (2018), das daraus hervorgegangen ist, wurde ein Bestseller.