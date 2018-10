Leonie Burghoff mit dem Dr. Hans Riegel-Fachpreis im Fach Biologie ausgezeichnet

Wermelskirchen Hilft Sport tatsächlich gegen Stress? Und kann man das biologisch messen? Leonie Burghoff hat genau das untersucht.

Auszeichnungen Sie werden verliehen von der Dr. Hans Riegel-Stiftung in Kooperation mit 14 deutschen und sechs österreichischen Universitäten. Partner im Großraum Köln und anliegender Kreise ist die Universität zu Köln. Die Förderung der MINT-Fächer, Biologie, Geografie, Informatik, Mathematik und Physik steht im Fokus. Jährlich werden etwa 180 Preisträgerinnen und -träger ausgezeichnet. Diese erhalten Preisgelder sowie Zugang zu verschiedenen Förderangeboten. www.hans-riegel-fachpreise.com

Burghoff Ich hatte insgesamt 15 Versuchspersonen, die ich in drei gleich große Gruppen unterteilt habe. Die Versuchspersonen in der ersten Gruppe würden am Tag der Untersuchung keine Klausur mehr schreiben. Die zweite und die dritte Gruppe bestand aus Klausurschreibern. Die dritte machte vor der Klausur noch zusätzlich Sport. Ich habe dann morgens alle einen Fragebogen zum persönlichen aktuellen Stressempfinden ausfüllen lassen und Speichelproben genommen, um den Cortisolspiegel zu messen. Anschließend hat die dritte Gruppe zusammen mit einem Therapeuten 15 Minuten lang ein gemäßigtes Kraftausdauertraining gemacht. Direkt danach haben sie wieder den Fragebogen ausgefüllt und Speichelproben wurden entnommen.