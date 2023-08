Bei Gefahren in Wermelskirchen Warnung per Unterbrechung des Radioprogramms

In Sachen Warnung der Bevölkerung ist nun auch der Rheinisch-Bergische Kreis einen neuen Schritt gegangen: Er hat eine sogenannte Einsprech-Anlage in der auch für Wermelskirchen zuständigen Leitstelle in Bergisch Gladbach eingerichtet. Über die Anlage können sich Kreisbrandmeister Martin Müller-Saidowski oder Mitarbeiter der Leitstelle im Notfall direkt in das Programm des Lokalradiosenders „Radio Berg“ einschalten, es für wichtige Durchsagen unterbrechen und so die Bevölkerung ohne Zeitverzug warnen.