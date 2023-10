Kinderbetreuung in Wermelskirchen Volkshochschul-Lehrgang bildet zur Kindertagespflegekraft aus

Früher hießen sie Tagesmütter und Tagesväter, heute werden die Menschen, die Kinder in der Tagespflege betreuen, Kindertagespflege-Personen genannt. Wer Lust hat, die nötigen Qualifikationen für die Betreuung von Kindern zu lernen, kann einen Kursus für Kindertagespflege-Personen bei der VHS Bergisch Land buchen. Der neue Kurs startet am kommenden Samstag, 21. Oktober, und umfasst 36 Termine. Der theoretische Unterricht findet jeweils dienstags oder freitags von 18 bis 21:45 Uhr und/oder samstags von 9 bis 14 Uhr in der VHS Bergisch Land-Zentrale an der Wirtsmühler Straße in Wermelskirchen statt.