Schulpolitik in Wermelskirchen : Torsten vom Stein begleitet Gründung der Gesamtschule

Wermelskirchen Der heimische Sekundarschullehrer hilft dem Prozess zur Etablierung der neuen weiterführenden Schulform in Wermelskirchen auf die Sprünge. Er unterstützt bei der Information der Eltern und ist begeisterter Sportler.

Ab dem Schuljahr 2023/2024 soll die Gesamtschule Wermelskirchen am Schulstandort Wirtsmühle/Weyersbusch starten. Für die kommenden Wochen kündigt die Stadtverwaltung Informationsveranstaltungen für Eltern, deren Kinder zum nächsten Schuljahr auf eine weiterführende Schule wechseln, an. Diese wird Torsten vom Stein begleiten. Hintergrund: Anfang kommenden Jahres müssen in einem vorgezogenen Anmeldeverfahren mindestens 100 Anmeldungen von Wermelskirchener Schülern zur Gesamtschule vorliegen, damit diese gegründet werden kann – so die gesetzliche Regelung.

Der Wermelskirchener Torsten vom Stein ist verheiratet und Vater von drei Kindern im Alter von neun, 19 und 21 Jahren. Er hat Sportökonomie studiert und 2008 sein zweites Staatsexamen in Sport und Sozialwissenschaften absolviert. Bis 2012 unterrichtete er an der Gemeinschaftshauptschule in Düsseldorf-Garath, bevor er an die Hauptschule Wermelskirchen wechselte, aus der sich 2014 die Sekundarschule gründete. Bis heute unterrichtet Torsten vom Stein Sport, Wirtschaft und Gesellschaftslehre, zusätzlich besitzt er die Lehrbefähigung in Mathematik für das Lehramt Sek I. 2018 wurde er in den Vorstand des Stadtsportverbandes gewählt. In der WTV-Leichtathletik-Abteilung ist Torsten vom Stein seit 2017 Trainer und verantwortet in dem Sportverein seit diesem Jahr auch die Abteilungsleitung.