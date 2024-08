Zensus 2022 Wie wohnt Wermelskirchen?

Etwa vier von zehn Wohnungen in NRW (also 40,6 Prozent) wurden 2022 von den Eigentümern selbst auch bewohnt. Das bedeutet also einen Abfall im Vergleich zu 2011, als die Quote noch bei 42,9 Prozent lag. Wermelskirchen liegt auch hier mit 50,8 Prozent über dem Durchschnitt. Doch südlich von hier leben sogar noch mehr Menschen in Eigentumswohnungen: In Kürten sind es 59,8 Prozent und in Odenthal sogar 64,4 Prozent. Die vergleichsweise hohen Wohneigentumsquoten in ländlichen Regionen im Vergleich zu Großstädten lassen sich unter anderem dadurch erklären, dass es in diesen Gemeinden einen überdurchschnittlich hohen Anteil an Ein- und Zweifamilienhäusern gibt. Und in diesen leben wiederum oft die Eigentümer selbst.