Adventskalender-Produktion in Wermelskirchen : Lebenshilfe besucht Firma Kocherscheid

Wermelskirchen Das Motiv für den diesjährigen Adventskalender von Lebenshilfe, Firma Kocherscheid und Café Wild steht fest. Verraten wird es aber noch nicht.

Normalerweise findet der Termin zur Ankündigung des Adventskalenders, den die Kunstgruppe des Heilpädagogischen Arbeitsbereichs der Lebenshilfe Bergisches Land, die Firma Kocherscheid und das Café Wild gemeinsam herausbringen, immer in den Räumlichkeiten der Lebenshilfe an der Kölner Straße statt. „Wir wollten aber mal ein bisschen Bewegung reinbringen und haben diesmal in unsere Produktion eingeladen. Beim nächsten Mal findet es vielleicht im Café Wild statt“, sagte Susanne Kocherscheid.

Am Mittwochvormittag waren nun drei Mitarbeiterinnen der Heilpädagogischen Arbeitsgruppe mit drei Mitarbeitern mit Handicap an die Goethestraße gekommen, um sich einmal genauer anzugucken, wie die großformatigen Verpackungen des Adventskalenders eigentlich entstehen. Geschäftsführer und Firmeninhaber Rainer Kocherscheid begleitete die kleine Gruppe auf einen abwechslungsreichen Rundgang durch die Produktion und zeigte dabei zusammen mit Mitarbeitern die verschiedenen Arbeitsschritte vom großen Kartonbogen zur fertigen Verpackung. Besonders großes Interesse zeigten die Besucher dabei bei der rasant arbeitenden Faltmaschine und dem Roboterarm, der die fertig verpackten Kisten ruckzuck auf einer Palette stapelte.

Unabhängig vom Motiv seien die Wermelskirchener aber bereits voll der Vorfreude auf den diesjährigen Adventskalender, verriet Anne Wild. „Wir haben schon seit August die ersten Vorbestellungen.“ Unter den 24 Pralinen seien sowohl bekannte Dauerbrenner, die zur Saison passen, als auch neue Kreationen. „Wild Oval“, so heiße die Praline, bei der vom Rohstoff bis zur fertigen Praline alles in der Konditorei hergestellt werde. „Wir freuen uns auch schon sehr auf die beiden Verpackungstage. Acht Helfer verpacken am Montag und Dienstagvor dem Erstverkaufstag die Pralinen in die Verpackungen“, sagte Anne Wild. Sie ergänzte: „Das ist immer ein Highlight im Jahr, wenn die Kartons geliefert werden.“