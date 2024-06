60-jähriges Bestehen in Wermelskirchen Die große Bühne für die Lebenshilfe

André Frowein ist am dritten Tag in Folge auf dem Festplatz unterwegs. „Wahnsinn, wie sich das hier jeden Tag noch weiter gesteigert hat“, sagt er zwischen zwei Liedern. Das Publikum hat sich inzwischen untergehakt und schunkelt. Sänger Sven Welter verteilt Komplimente an die bestens aufgelegten Tänzerinnen vor der Bühne. „Ich lade euch jetzt zur gepflegten Sonntagnachmittag-Ekstase ein“, ruft er dann. Und das Publikum legt schon mal vor, als die ersten Töne der Band-Hymne erklingen: „Mir sin Kölsche us Kölle am Rhing“. Die Menschen liegen sich in den Armen, genießen die Sonne und die Musik unter freiem Himmel. Und die Vorstandsmitglieder der Lebenshilfe können es unter ihrem Pavillon gar nicht so richtig fassen, wie stimmungsvoll ihr Traum in Erfüllung gegangen ist.