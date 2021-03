Überjholmanöver misslingt in Wermelskirchen : Lebensgefahr für Kradfahrer nach Unfall in Finkenholl

Lebensgefahr für Kradfahrer nach Unfall in Finkenholl

Überjholmanöver misslingt in Wermelskirchen

Wermelskirchen Bei einem Überholmanöver auf der Landstraße 157 verunglückte ein ortsunkundiger Dülmener schwer: Der Motorradfahrer kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Der Mann wurde in die Unfallklinik nach Köln geflogen.

Mit schwersten Beinverletzungen ist am Mittwochmittag ein 53 Jahre alter Motorradfahrer aus Dülmen mit einem Rettungshubschrauber aus Duisburg nach Köln geflogen worden. Der Mann überholte auf der L 157 in Finkelholl in Fahrtrichtung Sonne einen vor ihm fahrenden Transporter. Vermutlich durch die leichte Kuppe übersah er den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Mercedes eines 48-jährigen Wermelskircheners. Mit der linken Seite des Motorrades stieß er gegen die linke Seite des Pkw und stürzte auf die Fahrbahn.