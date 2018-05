Wermelskirchen : "Leader" informiert über Förderchancen

Martin Deubel von "Leader" freut sich über viele Anmeldungen. Foto: teifel

Wermelskirchen Der Verein "Leader Bergisches Wasserland" bietet für Montag, 4. Juni, 18 Uhr, im Rathaus an der Telegrafenstraße eine Infoveranstaltung an, zu der alle interessierten Bürger und Vereine eingeladen sind. An dem Abend wird vorgestellt, wie man eine Idee fördern lassen kann. Eine Förderung ist attraktiv, denn Ideen, die zu der Entwicklungsstrategie des Vereins passen, können mit bis zu 65 Prozent gefördert werden.

Im kommenden Herbst haben Interessierte dann bis zum 12. Oktober Gelegenheit, sich bei dem Verein um eine Förderung zu bewerben. Der Vereinsvorstand entscheidet danach über die zu fördernden Projekte. Das Geld kommt aus dem europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums unter Beteiligung des Landes Nordrhein-Westfalen.

Zur besseren Planung des Abends wird um eine Anmeldung bei der Geschäftsstelle gebeten - E-Mail: deubel@leader-bergisches-wasserland.de oder unter Tel. 02174 7401264.



Informationen im Internet: www.leader-bergisches-wasserland.de

