Förder-Anträge in Wermelskirchen „Leader“ soll energetische Haus Eifgen-Sanierung fördern

● Das Evangelisch-Freikirchliche Sozialwerk Wermelskirchen bewirbt sich mit dem Projekt „Juca connects with your future“. Es soll ein Netzwerk zur kreativen und beruflichen Orientierung, zur Förderung der Bildung und der beruflichen Entwicklung aufgebaut werden. Ein Bestandteil ist die „Schultour“ zur beruflichen Bildung in Kooperation mit dem Marketingverein „Wir in Wermelskirchen“ (WiW), bei der Auszubildende den Schülern von ihrer Berufswahl und ihrem Einstieg in das Berufsleben berichten.