Statt Mittsommernachtslauf : Lauf des CVJM Dhünn wird zum Friedenslauf

Dhünn Im Jubiläumsjahr wird kein Mittsommernachtslauf stattfinden. Das hat das Organisationsteam beschlossen. Dafür wird es einen Friedenslauf ohne Wettkampfcharakter am 11. Juni geben.

Nach zwei Jahren Pandemie-Zwangspause sollte der 20. Mittsommernachtslauf in Dhünn am 25. Juni eine ganz große Jubiläumsveranstaltung werden. Doch daraus wird nichts. Das Organisationsteam hat jetzt beschlossen, aus dem Mittsommernachtslauf einen Friedenslauf zu machen. Und dafür gibt es auch einen neuen Termin: Die Veranstaltung findet am 11. Juni im Dhünnschen Dorf statt. Start ist um 18 Uhr.