Lars Redlich gastiert in der Kattwinkelschen Fabrik : Wie viele Klingen braucht ein Nassrasierer?

Wermelskirchen Vor rund 60 Besuchern spielt Lars Redlich sein Programm „Ein bisschen Lars muss sein“. Es ist sein zweites Soloprogramm. Redlich tritt zum dritten Mal in der Katt auf.

Ganz so tiefgründig und nachdenklich gestaltete Comedian und Musiker Lars Redlich den Abend nicht in Gänze: Comedy, Slapstick und Entertainment stellte der Berliner, der sich als vielseitiger Sänger an Gitarre oder Piano erwies, in den die Lachmuskeln herausvorderden Vordergrund.