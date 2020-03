Corona-Krise : Lange Schlangen vor offenen Geschäften

Wermelskirchen Während in Apotheken, Drogerie- und Supermärkten Hochbetrieb herrscht, haben Einzelhändler Angst um ihre Existenz. Sie bieten Botendienste an. Ab Donnerstag wird die Stadt die Einhaltung der Verfügungen kontrollieren.

In der Buchhandlung Marabu klingelt das Telefon am laufenden Band. Kunden fragen nach, ob das Geschäft bereits geschlossen sei. Die einen haben noch offene Bestellungen, die anderen fragen nach lieferbaren Büchern. Barbara Busch und Mitarbeiterin Luisa Kreh haben alle Hände voll zu tun: „Wir sind hier“, ist ihre klare Botschaft. Jeden Tag zu den Öffnungszeiten sei das Team telefonisch erreichbar – aber seit Mittwochvormittag eben nicht mehr persönlich. Der Erlass der Landesregierung, der dazu beitragen soll, die Corona-Ausbreitung einzudämmen, trifft viele Einzelhändler in der Innenstadt. Die Bekleidungsgeschäfte lassen ihre Türen am Mittwochmorgen genauso geschlossen wie Buchhändler, Spielwarengeschäft und Schuhgeschäft. Ab Donnerstag wird die Stadt die Einhaltung aller Verfügungen kontrollieren, so die Schließung der Geschäfte und Restaurants (ab 15 Uhr). Alle Allgemeinverfügungen hat die Stadt auf ihrer Homepage veröffentlicht.

Es sind deutlich weniger Menschen in der Stadt unterwegs als an anderen Mittwochvormittagen – einige sitzen in den letzten offenen Cafés. Die meisten von ihnen haben aber ein klares Ziel: die Apotheken, Bäcker und Metzger, Supermärkte und den dm-Markt. Bei den letzten offenen Geschäften bilden sich schnell lange Schlangen. In einer von ihnen steht Angelika Schröder. „Natürlich habe ich dafür Verständnis“, sagt sie, als die dm-Mitarbeiterin sie darauf hinweist, dass sie vor der Tür warten muss. Nur einzeln lässt das Team auf Anweisung aus der Zentrale in Karlsruhe Kunden in den Markt. Kommen drei von ihnen mit gepackten Taschen aus der Tür, dürfen drei andere eintreten. „Insgesamt ist die Stimmung in der Stadt noch ganz gut“, sagt Angelika Schröder. Gerade reiht sich eine ältere Dame in die Schlange ein: „Das ist jetzt wohl einfach so“, befindet sie und wartet auf den Hinweis der Verkäuferin, eintreten zu dürfen. Währenddessen drängeln sich in den Supermärkten die Kunden an den Kassen. Mit dem neuen Erlass der Landesregierung nehmen die Hamsterkäufe weiter zu – obwohl Lebensmittelgeschäfte, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Poststellen, Frisöre, Reinigungen, Waschsalons, der Zeitungsverkauf, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte und der Großhandel ausdrücklich nicht betroffen sind.