Aktionstag in Wermelskirchen : Heimische Bauern suchen das Gespräch mit den Bürgern

Aktionstag in Wermelskirchen

Wermelskirchen Heimische Bauern beteiligen sich an landesweiten Aktionen mit einem Infostand auf dem Wochenmarkt.

Sie sind nach Berlin gefahren, haben in Köln protestiert und Briefe nach Brüssel geschrieben. „Aber es reicht nicht, auf unseren Traktoren zu sitzen und zu demonstrieren“, befand Torsten Mühlinghaus, „wir brauchen Kontakt zu den Menschen“. Und deswegen nutzten heimische Landwirte am Freitag den landesweiten Aktionstag, um mit ihren Schleppern, bunten Hühnereiern und einem Gesprächsangebot im Gepäck, auf dem Wochenmarkt am Loches-Platz Halt zu machen. Ob Linda Görne, Ingrid und Torsten Mühlinghaus oder Marc Raffelsiefen: Die Landwirte suchten das Gespräch und warben um Verständnis.