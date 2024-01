Gegen die Pläne der Bundesregierung Landwirte protestieren auf der Straße in Wermelskirchen

Wermelskirchen · Ein Treckertross machte sich am Montag auf den Weg nach Bergisch Gladbach. Gleichzeitig protestierten Landwirte an den Autobahnauffahrten und in der Innenstadt gegen Sparpläne der Politik. Zu wesentlichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam es in Wermelskirchen nicht.

08.01.2024 , 12:35 Uhr

Landwirte blockierten am Montagmorgen in Wermelskirchen die Autobahnauffahrt Richtung Dortmund. Autofahrer konnten aber statt über den Kreisel über den Supermarktparkplatz zur A 1 gelangen. Die Bauern erhielten viel Unterstützung von hupenden Fahrzeugen. Foto: Theresa Demski

Von Theresa Demski