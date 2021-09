Landtagswahl 2022 im Rheinisch-Bergischen Kreis : Reul muss sich CDU-interner Konkurrenz im Heimatwahlkreis stellen

Rheinisch-Bergischer Kreis Innenminister Herbert Reul kandidiert innerhalb der CDU-Rhein-Berg, um für die Landtagswahl 2022 aufgestellt zu werden. Dabei muss er sich gegen zwei Gegenkandidaten auf einer Wahlkreismitgliederversammlung durchsetzen.

Die eine Wahl ist noch nicht verarbeitet, da geht es schon in den nächsten Wahlkampf: Nachdem Herbert Reul in der vergangenen Woche exklusiv in der Online-Version der Bergischen Morgenpost verkündet hatte, ein Abgeordnetenmandat für den Landtag 2022 zu erringen, liefen die Drähte in der Kreisstadt heiß. Zumal Reul sein Interesse bekundet hatte, für den Landtagswahlkreis 22 ins Rennen für die CDU gehen zu wollen. Da hatte aber schon CDU-Kreisvorsitzender Uwe Pakendorf eine Auge drauf geworfen.