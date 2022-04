Landtagswahlen 2022 : Stadt rechnet mit hoher Wahlbeteiligung

Wermelskirchen Die Stadt Wermelskirchen rechnet am 15. Mai „mit einer ähnlichen Wahlbeteiligung wie bei der Bundestagswahl“, heißt es. Damals lag diese bei 80,39 Prozent.

Rund die Hälfte aller Stimmen sind bei der Bundestagswahl 2021 in Wermelskirchen per Briefwahl abgegeben worden. Auch in diesem Jahr erwartet die Stadt eine hohe Briefwahlquote. „Wir haben Briefwahlmaterial für 12.000 Briefwähler vorrätig – allerdings gehen wir derzeit davon aus, dass die Wahlbeteiligung der Bundestagswahl nicht überschritten wird“, so die Stadt. Man vermute rund 10.000 Briefwähler. Die Benachrichtigungen seien bereits vollständig verschickt.