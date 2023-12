Haushalt 2024 verabschiedet Über 90 Prozent des LVR-Milliarden-Etats werden für soziale Leistungen eingesetzt

Der Etat des Kommunalverbands beträgt für 2024 rund 4,9 Milliarden Euro, wobei rund 90 Prozent der Aufwendungen für gesetzlich festgelegte soziale Leistungen eingesetzt werden. Der LVR finanziert sich zu rund zwei Dritteln über die von seinen Mitgliedskörperschaften zu entrichtende Landschaftsumlage. Die zwölf rheinischen Kreise, 13 kreisfreien Städte im Rheinland und die Städte-Region Aachen werden 2024 rund 3,6 Milliarden Euro an den LVR zahlen. In fast alle Mitgliedskörperschaften fließen Leistungen des LVR in höherem Umfang zurück, als Umlage gezahlt wird. Die Leistungsübersichten der 26 Mitgliedskörperschaften des Jahres 2022 sind abrufbar unter www.leistungsuebersicht.lvr.de .