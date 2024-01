Einsatzkräfte in Wermelskirchen und Rhein-Berg Dank vom Landrat an die Kreisleitstelle

Gemeinsam mit den Amtsleitern Thomas Hagen und Dr. Florian Breuer sowie dem Kreisbrandmeister Martin Müller-Saidowski dankte der Landrat dem Team der Leitstelle und brachte bei seinem Besuch einen Präsentkorb mit. „Für die Rettungskräfte ist Silvester ein besonderer Einsatztag. Sie sind da, wenn wir in Not sind. Dafür gebührt ihnen Respekt und Anerkennung“, sagte Landrat Stephan Santelmann bei seinem Besuch der Leitstelle an Silvester, „denn nicht zuletzt dadurch können wir ganz beruhigt die Feiertage im Kreise unserer Lieben begehen und wissen uns in sicheren Händen.“