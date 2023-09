NRW-Landesmeisterschaften Viele Erfolge für Wermelskirchener Qwan Ki Do-Verein

Der Qwan Ki Do- Verein hat bei den diesjährigen Landesmeisterschaften in Kleinenbroich beeindruckende Erfolge erzielt. Mit einer starken Teilnehmerzahl und tollen Leistungen konnten die Mitglieder des Wermelskirchener Vereins gleich mehrere Spitzenplatzierungen erreichen. Bei den Titelkämpfe, die sich auf die Disziplinen Quyen (Bewegungsabläufe) und Gaio Dau (Kampf) konzentrierten, waren rund etwa 60 Teilnehmer auf der Matte. Am Ende erreichte Wermelskirchener Qwan Ki Do-Verein insgesamt elf Medaillenplätze.