Auszeichnung : Wermelskirchener Betrieb bekommt Landesehrenpreis für Lebensmittel

Wermelskikrchen (pd) „Lebensmittel aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis haben einen ausgezeichneten Ruf. Ich freue mich riesig, dass zwei unserer Unternehmen auf Landesebene hochrangig ausgezeichnet wurden. Herzlichen Glückwunsch an das Team von Daum + Eickhorn Fleischwaren aus Wermelskirchen und an Wünsch’s Fleischspezialitäten aus Bergisch Gladbach“, lobt CDU-Landtagsabgeordneter Rainer Deppe den Erfolg der Betriebe.

Die Auszeichnung wird jährlich durch das Verbraucherschutz-Ministerium des Landes N ordrhein-Westfalen an qualifizierte Unternehmen der Ernährungswirtschaft verliehen. In diesem Jahr erhielten 96 Betriebe die Auszeichnung, „Wir alle benötigen gute und gesunde Lebensmittel. Bei der Verarbeitung ist auch auf das Wohl der Umwelt zu achten und genau das machen die beiden Betriebe. Diese guten und klassischen Betriebe sind Vorbild, stärken die heimische Wirtschaft und verpflegen uns mit leckeren Lebensmitteln. Wir können froh sein, solche Betriebe in Rhein-Berg zu haben“, so Deppe.