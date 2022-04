"Nut Mut!"-Aktion in Wermelskirchen : Lachende Gesichter im Schaufenster

Die Fotos der Mutmach-Aktion sind in einem Fenster des Juca am Markt zu sehen! Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen Ökumenische Werkstatt stellt 100 Fotos der Aktion „Nur Mut!“ im Jugendcafé aus. Das ist das Ergebnis einer Fotoaktion in Wermelskirchen, Dhünn und Dabringhausen.

Sie lachen in die Kamera oder schenken sich gegenseitig ein Lächeln: Insgesamt 175 Wermelskirchener blicken dem Betrachter seit Dienstag freundlich aus dem Schaufenster des Jugendcafés entgegen. Damit zeigt die Ökumenische Werkstatt, in der evangelische, katholische und freikirchliche Gemeinden zusammenarbeiten, das Ergebnis der Aktion „Nur Mut! Hinter jeder Maske steckt ein Lächeln“.

Im Februar und März hatte es insgesamt sieben Fotoaktionen in Wermelskirchen, Dhünn und Dabringhausen gegeben – viele Menschen hatten sich beteiligt und das Lächeln hinter ihrer Maske gezeigt. „Aus 140 Fotos haben wir nun 100 Fotos ausgesucht“, erzählt André Frowein. Eigentlich hatten die Bilder in den Fenstern der Telegrafenpassage gezeigt werden sollen. „Aber das Baugerüst bleibt länger als geplant stehen“, erklärt Frowein. Also musste eine Alternative her, um die fröhlichen Gesichter auch erkennen zu können. Das Juca stellte schließlich ein Fenster zur Verfügung: Dort können ab sofort die Bilder unter die Lupe genommen werde.