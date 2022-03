Kultur in Wermelskirchen : La Signora bittet zum Gespräch und begeistert

La Signora trat am Donnerstag in der Katt auf – vor ausverkauftem Haus. Foto: Harald Hoffmann

Wermelskirchen Carmela de Feo war in der Katt so gut drauf, dass ihr Publikum aus dem Lachen kaum noch herauskam. Wenn La Signora zum Gespräch bittet, sitzt jede Pointe, kommt jeder Gag punktgenau an.

Wenn jemand zufällig am Donnerstagabend an der Kattwinkelschen Fabrik vorbeigegangen ist, dürfte er sich irritiert gefragt haben, welche Art überbordenden Frohsinns da fröhliche Urstände gefeiert haben könnte. Es war eine sehr kleine Frau, ganz in schwarz gekleidet und mit Haarnetz angetan, energisch und mit einer Energie im Leib, die beinahe greifbar war. La Signora, Carmela de Feo, Trägerin des Deutschen Kleinkunstpreises 2022, gab sich die Ehre mit ihrem neuen Programm „Allein unter Geiern!“. Das hatte es in sich.

Die Signora war als regelrechtes Rumpelstilzchen unterwegs, wechselte zwischen Wortattacken und Gesangseinlagen ab und brachte ihr Publikum praktisch durchgängig zu Heiterkeitsausbrüchen.

Wenn La Signora zum Gespräch bittet, sitzt jede Pointe, kommt jeder Gag punktgenau an. Die Kunstfigur, die in ihrer schroffen Liebenswürdigkeit mit dem strengen Gesichtsausdruck und dem großen Herz völlig zurecht preisgekrönt ist, funktioniert perfekt. Da ist die Borstigkeit, die immer wieder durch ein explosives Gekicher konterkariert wird. Und in Bonmots mündet: „Wie gut, dass man bei Corona Abstand halten muss. Stell dir mal vor, wir hätten eine Seuche, bei der man nur mit Körperkontakt überlebt.“ Eine interessante – und für Introvertierte sicher grauenvolle – Vorstellung. Ganz und gar nicht grauenvoll ist die Spontaneität der Signora, die es liebt, mit dem Publikum zu kommunizieren. „Haste gerade ein Foto gemacht? Das war doch keine gute Pose!“ Und prompt wirft sie sich in eine solche. Ein ganz besonderer Humor dieses so energischen Persönchens.

Dazu kommt in jeder Bewegung eine extreme Körperbeherrschung, die die Kleinkunst der Signora zur wahren Körperkunst macht. Etwa, wenn sie „die letzte Verwandlung der Frau“ nachstellt. Denn es sei schließlich kein „Winkefleisch“, das unterm Arm wachse, „das sind Flügel, wir werden zu Engeln – der Vogel mit den ledrigen Lappen dreht seine letzte Runde…“ Und schon hoppelt sie zur Musik von „Volare“ wie eben jener Vogel über die Bühne.

Nur selten ist man Zeuge von Veranstaltungen, bei denen die Chemie zwischen Publikum und Künstlerin so absolut und vollkommen stimmt. Jedes Wort, jede Bewegung, jede Silbe wird kommentiert. Und da La Signora zudem die herrliche Mischung aus italienischem Dolce Vita und ruhrpöttischer Schlonzigkeit beherrscht, ist der Applaus mehr als gerechtfertigt.

So schaffte man es am Donnerstagabend in der Katt tatsächlich, für zwei Stunden den ganzen Irrsinn der Welt da draußen zu vergessen.

(wow)