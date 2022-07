L101-Sperrung in Wermelskirchen : Schweres Gerät für die Fräsarbeiten angerückt

L101-Sperrung in Wermelskirchen

Noch passieren Fahrzeuge vergleichsweise einfach die Baustelle. Das wird mit am Abtragen der Fahrbahndecke nun schwieriger. Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Schweres Gerät ist angerückt, die Fräsarbeiten beginnen. Damit wird auch für die Anlieger, die bislang die Baustelle an der gesperrten L101 vergleichsweise problemlos passieren konnten, die Durchfahrt schwieriger.

Der Grund: Das Abtragen der Fahrbahndecke erfordert schweres Gerät, zum Abtransport des Abraums pendeln größere Lastwagen in den Baustellenbereich ein und aus.

„Das kann auch zu kürzeren Wartezeiten für die Anlieger beim Durchfahren führen“, kündigt Stephan Bode von der vom Landesbetrieb Straßen NRW mit der Durchführung der Arbeiten beauftragten Firma Eurovia in einem Schreiben an die Anwohner an, das unserer Redaktion vorliegt: „Während dieser Arbeiten können Anwohner weiterhin durch das Baufeld fahren.“ Dort, wo die Fahrbahndecke abgefräst wird, würden die Asphaltkanten zu Einmündungen sowie zu Baustellenanfang und -ende „leicht angerampt“.