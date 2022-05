Verkehr in Wermelskirchen : L101-Sperrung: IHK kritisiert schlechte Kommunikation

Dabringhausen Unternehmen befürchtet während de Sperrung Probleme bei Lieferverkehren. Straßen.NRW will in den drei Bauabschnitten Wanderbaustellen einrichten.

Die IHK Köln fordert jetzt ein frühzeitig abgestimmtes Vorgehen von Strassen.NRW, um die drohenden Einschränkungen der Wirtschaft so gering wie möglich zu halten, heißt es in einer Mitteilung. Die Bergische Morgenpost hatte vergangenen Freitag erstmals nach eigenen Recherchen von den geplanten Baumaßnahmen berichtet. „Die Unternehmen in den südlichen Wermelskirchener Ortsteilen wurden völlig überrascht von der Ankündigung, die vielbefahrene Straße zwischen Dreibäumen und Stumpf voll zu sperren“, so Eva Babatz, Leiterin der Geschäftsstelle Leverkusen/Rhein-Berg der IHK Köln.

Vor allem befürchten die Unternehmen starke Auswirkungen auf die Pendlerverkehre am Morgen und am Nachmittag. Zu den mittlerweile üblichen Ausweichverkehren der staubelasteten Autobahn 1 kommt erschwerend die Sperrung der Brücke in Neuenmühle auf einer der potenziellen Umleitungsstrecken hinzu: „Wir wünschen uns daher ein abgestimmtes Vorgehen von Strassen.NRW – auch mit anderen Straßenbaulastträgern –, um die Einschränkungen der Wirtschaft durch Baumaßnahmen so gering wie möglich zu halten“, so Babatz.