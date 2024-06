Zwischen Dhünn-Neuenhaus und Halzenberg Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Wermelskirchen · In einer steilen Rechtskurve auf der L 409 in Höhe Halzenberg ist ein Motorradfahrer aus noch unbekanntem Grund in den Gegenverkehr geraten.

27.06.2024 , 10:29 Uhr

Ein Motorradfahrer kollidierte auf der L409 in Höhe Halzenberg mit einem entgegenkommenden Volvo. Foto: Polizei NRW

Wie die Polizei am Donnerstag meldete, war der 30-jährige Kölner am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr aus Dhünn-Neuenhaus in Richtung Halzenberg unterwegs, als er mit seinem Krad mit einem entgegenkommenden Volvo eines 53-jährigen Leichlingers kollidierte. Das Motorrad prallte mit voller Wucht gegen die Pkw-Fahrerseite. Bei dem Sturz verletzte sich der Kölner schwer. Andere Verkehrsteilnehmer leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Nach einer ersten Behandlung durch einen Notarzt wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L 409 gesperrt. Sowohl das Motorrad als auch der Volvo wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird von der Polizei auf rund 18.000 Euro geschätzt.

(gra)