Wermelskirchen: L 409 - Leser befürchtet schwere Unfälle

Wermelskirchen Rolf Brombach versteht die Behörden nicht. Nachdem am vergangenen Freitag schon wieder ein Motorradfahrer auf der kurvenreichen Strecke runter in die Preyersmühle verunglückt ist, fordert er erneut eine deutliche Temporeduzierung.

Bei der Stadt gelte er sicher schon als lästiger Briefeschreiber und Querulant. Auch der Bürgermeister sehe keine Veranlassung, hier zu handeln. Dabei gehe es ihm doch nur um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer, beteuert Brombach. "Tempo 50 ist das Höchste an der L 409", sagt er. "Dass sich der Bürgermeister vor seine Leute stellt, ist verständlich, dass er aber nach Aktenlage entscheidet und sich nicht vor Ort ein Bild macht, ist nicht in Ordnung", kritisiert Brombach. Als am Freitag Polizei und Notarzt am Unfallort eintrafen, kannten die die Stelle bestens. "Was muss noch passieren?", fragt sich der Leser und will weiter für ein Tempolimit kämpfen. Das hat wenig Aussicht auf Erfolg: "Normalerweise ist auf dieser Strecke außerhalb der geschlossenen Ortschaft Tempo 100 erlaubt", sagt Tiefbauamtsleiter Harald Drescher. Nur durch die Baustelle an der Autobahnbrücke sei das Tempo reduziert - auf 70, dann auf 50 und unter der Brücke auf 30. Es handele sich um keinen Unfallhäufungspunkt.