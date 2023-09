Politik in Wermelskirchen An Kreuzung L 101/K 18 in Dabringhausen wird doch ein Kreisverkehr gebaut

Ursprünglich hatte die Stadt mit Edeka – das Unternehmen will an der Kreuzung L 101/K 18 einen Markt bauen – einen Vertrag abgeschlossen, wonach Edeka den Bau eines Kreisverkehrs finanziert, weil der Baulastträger dafür keine Erfordernis sah. In 2022 kündigte Edeka diese Vereinbarung mit dem Verweis auf die drastisch gestiegenen Baukosten auf – verpflichtete sich aber, eine Zuwegung zum Supermarkt in Form einer Abbiegespur mit Querungshilfen für Fußgänger zu gewährleisten.