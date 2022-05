Kultur in Wermelskirchen : Tränen beim Konzert mit Musikern aus Kiew

Vor vollem Haus spielte das Ensemble „Kyiv Brass“ mit Startrompeter Andriy Ilkiv – das Publikum bedankte sich mit endlosem Applaus. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Das Ensemble „Kyiv Brass“ und Startrompeter Andriy Ilkiv beweisen am Sonntag Weltklasse – und sorgen in der Stadtkirche für große Emotionen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Am Ende stehen vielen Zuhörern die Tränen in den Augen. Hinter ihnen liegen anderthalb Stunden mit dem Ensemble „Kyiv Brass“, mit Startrompeter Andriy Ilkiv und seiner Frau Nataliia, die am Klavier begeistert hat. Unglaubliche Melodien, Musiker auf Weltklasse-Niveau und ein abwechslungsreiches Programm haben die Menschen in der Stadtkirche erlebt. Und der endlose Applaus am Ende gilt diesem musikalischen Können – und der Solidarität in Kriegszeiten.

Als die Zuhörer sich für die Zugabe nochmal hinsetzen, hebt das Ensemble die glänzenden Instrumente an. Ihre Mienen werden ernst, sie scheinen die Schultern zu straffen. Und bei den ersten Tönen stehen Menschen in der Kirche vereinzelt auf, ihnen laufen die Tränen über die Wangen. Viele deutsche Zuhörer brauchen einen Moment, um zu realisieren, dass die ukrainische Hymne durch die Kirche klingt. Laut und berührend. Noch bevor das Publikum danach in Applaus ausbrechen kann, setzen die Musiker zu ihrem letzten Stück des Abends an: Beethovens „Ode an die Freude“ – das Europalied.

Spätestens jetzt wischt sich auch manch einheimischer Zuhörer leise eine Träne von der Wange. „Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt“. Während die Melodie nachklingt, machen sich viele Zuhörer auf den Weg ins benachbarte Gemeindezentrum zum Empfang – um mit den Musikern ins Gespräch zu kommen.

Seit dem 8. April spielt das Ensemble des Nationalen Konzerthauses für Orgel- und Kammermusik in Kiew auf deutschen Bühnen – eine Woche zuvor waren sie aus dem Krieg in der Ukraine geflohen. Zum Ende ihrer Tour sind sie am Sonntagabend in der Stadtkirche zu Gast. Auf dem Programm stehen Bach und Vivaldi – und Werke ukrainischer Komponisten. In der Stadtkirche ist kaum ein Platz frei. Coronabedingt sind noch nicht wieder alle Bänke freigegeben. Viele Einheimische sind gekommen – aber auch Geflüchtete. Auf dem Parkplatz am Gemeindezentrum stehen Autos mit ukrainischem Kennzeichen. Ihnen sind die Namen Ilkiv und Kyiv-Brass wohlvertraut.

Und tatsächlich haben die Musiker Weltklasse im Gepäck. Das erkennt das Publikum schnell. Spätestens bei Bachs Choral aus der Kantate „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ werden die ersten „Bravo“-Rufe laut. Der Applaus will gar nicht mehr aufhören. Wenn Andriy Ilkiv mit Trompete oder Flügelhorn zu zaubern beginnt, wenn die Instrumente klagen und jubeln, singen und schreien: Dann jubelt das Publikum mit. Mykhailo Holovin (Trompete), Oleksandr Trehubov (Trompete), Serhiy Kashyn (Posaune), Dymtro Taran (Horn) und Vasyl Budiakivsky (Tuba) holen alles aus ihren Instrumenten heraus. Und das Publikum weiß das zu schätzen. Das gilt gleichermaßen für die Klänge von Saxophon und Piccolo-Trompete, die das Ensemble einstreut.