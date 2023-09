Kindergärten in Wermelskirchen Kooperation für mehr Kinderbetreuungsplätze

Der neue Kurs startet am Samstag, 21. Oktober, und umfasst 36 Termine. Der theoretische Unterricht findet jeweils dienstags oder freitags von 18 bis 21:45 Uhr und/oder samstags von 9 bis 14 Uhr in der VHS Bergisch Land-Zentrale an der Wirtsmühler Straße in Wermelskirchen statt.