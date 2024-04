Größter Tannenbaum – berühmte Personen Interessante und kuriose Fakten über Wermelskirchen

Straußenfarm

In der Paarungs- und Brutzeit wächst auf der Straußenfarm in Emminghausen die Zahl der Vögel auf bis zu 200. Attraktivster und mit mehr als 2,50 Metern zugleich größter Zuchthahn ist „Gigolo“, dessen Name Programm ist: Der 13 Jahre alte Straußenvogel schmeißt sich jedes Mal in Pose, wenn Besucher von ihm ein Foto machen wollen.

Der älteste Strauß in Emminghausen ist im Übrigen 36 Jahre alt: „Heinz“ ist vergleichsweise klein und desinteressiert an dem, was um ihn herum passiert. In freier Wildbahn werden Strauße etwa 30 bis 40 Jahre alt – auf Farmen wie in Wermelskirchen kann die Lebensdauer bei guter Pflege sogar zwischen 50 und 70 Jahren liegen.