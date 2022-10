Wermelskirchener Kunstverein : Mit Talent und Können zum „gepingelten“ Bild

Diethart Spickermann zeigt in der Galerie am Markt anhand seiner Werke seine künstlerische Entwicklung in den vergangenen 20 Jahren. Foto: Heike Karsten

Wermelskirchen Nach dreijähriger Pause präsentiert der Kunstverein Wermelskirchen derzeit Bilder auf zwei Jahrzehnten von Prof. Diethart Spickermann. Mehr als 50 Kunstinteressierte kamen zur Vernissage.

Mit so einer großen Resonanz hat der Vereinsvorsitzende des Kunstvereins Wermelskirchen, Michael Dangel, nicht gerechnet. Mehr als 50 Kunstinteressierte sind am Sonntagnachmittag zur Vernissage in die Galerie am Markt gekommen. „Ich bin mehr als freudig überrascht. Das gab es lange nicht mehr“, sagt Dangel und spricht damit rückblickend die Corona-Zeit an, in der Veranstaltungen mit vielen Menschen in Innenräumen nicht möglich waren. Die letzte Einzelausstellung liegt daher auch bereits drei Jahre (November 2019) zurück.