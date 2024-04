Gute besuchte Vernissage Kunstverein Wermelskirchen eröffnet bewegende Ausstellung

Info

Termin Die Gemeinschaftsausstellung „All together now !“ ist bis 28. April in der Galerie am Markt zu sehen. Der „Markt 9“ hat immer sonntags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Stammtisch Alle Interessierten sind auch zum Stammtisch des Kunstvereins willkommen – das nächste Mal am Mittwoch, 10. April, ab 19 Uhr in der Galerie am Markt.

www.kunstwk.net