Veranstaltung auf Schloss Burg : Kunsthandwerkermarkt auf dem Schlossparkplatz

Burg Nach zwei Jahren Pause geht’s Ende Oktober auf Schloss Burg endlich wieder los – wenn auch mit neuem Konzept wegen der Umbaumaßnahmen.

Das Herzstück der Veranstaltungen auf Schloss Burg ist zweifelsohne der Basar der Kunsthandwerker. Die letzten zwei Jahre war eine Durchführung aus bekannten Gründen leider unmöglich. Nun wagt sich der Schlossbauverein an eine etwas andere Gestaltung des über die Grenzen NRW’s hinaus beliebten Marktes.

Nicht nur Corona, sondern auch die Jahrhundertsanierung von Schloss Burg machte und macht die Planungen schwer. Das Hauptgebäude ist noch einige Jahre geschlossen und so kann der Basar erstmals nicht innerhalb der Burgmauern durchgeführt werden. Als Alternative dient der Schlossparkplatz, auf dem zuletzt schon die großen Open-Airs stattgefunden haben. Dies hat auch sein Gutes, denn zum ersten Mal kommen alle Besucher auf ihre Kosten. Niemand muss diesmal fortgeschickt werden, der zum Basar erscheint und eigentlich doch nur das Museum sehen möchte. Denn jetzt geht beides, heißt es in einer Mitteilung des Schlossbauvereins. Mit der Eintrittskarte gibt es freien Zugang zum Markt und auch ins Museum, welches aktuell – bedingt durch die Schließung des Palasgebäudes – im Grabentorgebäude und im Bergfried untergebracht ist. Nadine Neuschäfer vom Schlossbauverein: „Und keine Angst vor Parkplatzstress; die umliegenden kostenfreien Wanderparkplätze bis hin zum Sportplatz bieten ausreichend Platz und erfordern nur einen kurzen Fußweg bis zum Schloss.“

Es sind viele der alt bekannten Aussteller dabei und alle sind glücklich, nun auch auf Schloss Burg wieder auftreten und verkaufen zu können, so der Schlossbauverein in einer Mitteilung. Die Nutzfläche des Parkplatzes ist natürlich begrenzt, wird aber dennoch voll ausgeschöpft. Rund 50 Aussteller freuen sich auf zahlreiche Besucher. Die Ausstellerliste ist auf der Homepage von Schloss Burg (www.schlossburg.de) zu finden.

Der Eintritt kostet 5,50 Euro ab 15 Jahre; für Drei- bis 15-Jährige drei Euro. Kinder unter drei Jahren haben freien Eintritt. Der Markt ist an allen Tagen gleichwohl wie das Museum von 11-18 Uhr geöffnet, auch an Allerheiligen. Nadine Neuschäfer: „Und sollte sich jetzt der eine oder andere Kunsthandwerker oder Handwerker aus der Region angesprochen fühlen, so kann er sich gerne beim Schlossbauverein melden und Interesse bekunden. Der eine oder andere Platz kann nämlich noch für diesen Basar vergeben werden.“