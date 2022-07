Wermelskirchener Kulturverein : Sorge um Theaterzukunft in Wermelskirchen

Wermelskirchen Mit seinem Kulturverein hat der Peter Scheben das Programm für das zweite Halbjahr 2022 zusammengestellt, und 2023 steht auch. Aber ab 2024 könnte das Säckel der Theatermacher leer sein.

Vier Veranstaltungen sind es im zweiten Halbjahr diesen Jahres, in 2023 wird es auch je vier Aufführungen im ersten und zweiten Halbjahr geben. Damit hält der Kulturverein Wermelskirchen an seinem traditionellem Konzept fest, jährlich acht Theatertermine im Film-Eck-Kino zu organisieren. „Das ist längst keine Selbstverständlichkeit mehr“, sagt der Kulturvereinsvorsitzende Peter Scheben im Gespräch mit unserer Redaktion: „Für uns steht im Raum, die Zahl der Termine zu reduzieren. Eigentlich wollen wir jedoch unserem Publikum den gewohnten Umfang bieten.“

13. Oktober, 20 Uhr – „Die schon wieder - Hildegard von Bingen“ „Die schon wieder!“ dachte wohl mancher Mönch, mancher Probst und selbst der Papst, wenn die Nonne, von einem „Geht nicht“ ermutigt, noch einmal an deren Tür klopfte. Als kleines Kind in einer Klosterklause eingemauert, wird sie Gründerin zweier eigener Frauenklöster, Autorin visionärer Werke und Widerpart der Mächtigsten ihrer Zeit. Ein Stück über Hildegard von Bingen fernab von Heilkräutern und Dinkelbrot.

29. September, 20 Uhr – „Der letzte Vorhang“ Die Bühnenstars Lies und Richard galten einst als Traumpaar am Theater. Dann heiratete Lies einen reichen Arzt und zog nach Südfrankreich. Richard blieb der Bühne treu und tingelt nach wie vor über die Lande. Mit seinen Allüren, seinem Größenwahn und besonders seinem Alkoholkonsum vergrault er allerdings so manche Bühnen-Partnerin. Kurzfristig helfen kann nun nur noch die ehemaligen Weggefährtin Lies ...

Zuletzt hatte der Kulturverein noch 10.000 Euro an Corona-Hilfen von der Stadt bekommen, zudem 6000 Euro aus Berlin. „Damit sind wir in 2021 und für die Planungen der kommenden Monate ganz gut ausgekommen“, stellt Scheben fest und rechnet vor, dass die Mitgliedsbeiträge des rund 40 Mitglieder starken Kulturvereins bei einem Jahresbeitrag von 14 Euro „den Kohl nicht fett“ machen. Er bleibe optimistisch, könne jedoch nicht die Augen vor den Fakten verschließen.

Das Kulturentwicklungskonzept, das die gemeinsame Kulturmanagerin für Burscheid und Wermelskirchen, Jasmin Dorner, mit interessierten Akteuren in den kommenden Monaten entwickelt, schätzt Scheben als Idee ein, die „weiter verfolgt werden sollte“. Aber: „Ich glaube beispielsweise nicht daran, dass unser Publikum als Ersatz zu einer Theaterveranstaltung nach Burscheid gehen würde, wenn es in Wermelskirchen keine mehr gibt.“ Er hingegen könne sich sehr wohl vorstellen, mit Burscheid in dem dort entstehenden neuen Kulturzentrum Theatervorstellungen zu organisieren, denn dort stünden dank größerer Bühne und größerem Publikumsbereich in Zukunft andere Mögklichkeiten zur Verfügung.