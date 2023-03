Kulturverein in Wermelskirchen Theaterprogramm soll für alle offen sein

Auch die Veranstaltung am kommenden Donnerstag, die „Frank Sinatra und Dean Martin Show“, sei bereits ausverkauft. Und könnte man sich ein schöneres Ambiente für die Musik der beiden Swing-Legenden vorstellen, als das altehrwürdige Kino an der Telegrafenstraße? Auch das wurde in den Unterhaltungen deutlich – die Künstler würden durchgehend den Veranstaltungsort in den höchsten Tönen loben. „Wir hoffen, dass wir unsere Kulturveranstaltungen noch viele Jahre im Film-Eck machen können“, betonte auch Vorstandsmitglied Antje Buhl.