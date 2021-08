Kultursommer in Wermelskirchen : Kultur-Fabrik ist größtes Förderprojekt

Wermelskirchen Keine andere Kulturveranstaltung im Rheinisch-Bergischen Kreis fährt unter dem Dach des Kultursommers so groß auf wie das Programm auf dem Rhombus-Areal. Zehn Wochenenden mit 22 Veranstaltungen sind geplant.

Zum Pressegespräch am Freitagnachmittag kamen zahlreiche Vereinsvertreter und schwärmten von den Möglichkeiten, die ihnen die Kultur-Fabrik biete. „Dieser Raum verschafft uns die Chance, als Gemeinden noch mal gemeinsam ein Projekt auf die Beine zu stellen“, erklärte Pfarrerin Antje Hedke und wies auf den „WermelsKirchenTag“ hin: Zwei Tage lang laden die christlichen Gemeinden in Wermelskirchen zur Begegnung, zu Mitmachaktionen, Gottesdienst und viel Musik ein. Auch der SSV Dhünn nutzt die Größe des Geländes, um besonders viele Menschen coronakonform zusammenbringen zu können: „Wir verlassen Dhünn und freuen uns über diese Chance“, bekannte Jana Markovic. Mit einem Benefizkonzert will der Verein für das Vereinsheim sammeln und sich bei den Ehrenamtlichen bedanken, die für den Sportplatz im Einsatz waren. Frank Kaluscha erinnerte an das Festival, das der Bahndamm veranstalte: „Weil die Infrastruktur schon hier ist, können wir das Geld für die Buchung der Bands ausgeben.“