Schüler Kunst und Kultur in der Region : KulturScouts Bergisches Land – 48 Schulklassen auf Entdeckungstour

Wermelskirchen Mit dem laufenden Schuljahr sind die KulturScouts bereits in ihr fünftes Jahr gestartet. Unter den Teilnehmern ist auch das Städtische Gymnasium Wermelskirchen. Um den teilnehmenden Akteuren die Gelegenheit zu geben, sich über das aktuelle Programm, Neuerungen und weitere Partner einen Überblick zu verschaffen, fand jetzt die Auftaktveranstaltung im LVR-Industriemuseum Gesenkschmiede Hendrichs in Solingen statt.

Ein sogenannter „Markt der Möglichkeiten“ mit Marktständen der teilnehmenden KulturOrte bot den Lehrkräften die Möglichkeit, sich über das facettenreiche Angebot des KulturScouts-Programmes zu informieren und sich von den verantwortlichen Kulturvermittlern beraten zu lassen. Dabei konnten sie in die Rolle der KulturScouts schlüpfen und einzelne Elemente der Workshops direkt ausprobieren - von der Butterherstellung bis hin zum Druck mit dem 3D-Drucker. Das Konzept der KulturScouts KulturScouts begeben sich in ihrer Kulturregion aktiv auf Spurensuche, führen Regie, werden selbst zu Kuratoren oder decken Spionage auf. In dem Gemeinschaftsprojekt der sechs Kreise und Städte der Region entdecken Schüler Kunst und Kultur vor Ort – oftmals zum ersten Mal.

Ab diesem Schuljahr können die teilnehmenden Klassen ihren Unterricht durch den sogenannten „Umweltbonus“ sogar bis zu drei Mal im Schuljahr an einen KulturOrt in der Region verlegen. Denn zu erkunden gibt es viel: Von Mettmann bis Nümbrecht, von Bergisch Gladbach bis Remscheid, Solingen oder Wuppertal hat die Region viel zu bieten – faszinierende Kunst, international bedeutende archäologische Stätten, leidenschaftliches Schauspiel, einzigartige Sammlungen, altehrwürdige Gemäuer und große Musik in bergischer Idylle. 23 KulturOrte bieten ein vielfältiges Programm, das praxisnah an lehrplanrelevante Themen anknüpft. Das Ziel: Das Interesse an Kultur wecken, den Wissenshorizont erweitern, den Erwerb grundlegender Kompetenzen fördern – und zum Wiederkommen anregen. Passend zum Start des neuen Schuljahres hat auch die Website www.kulturscouts-bl.de einen Relaunch bekommen. Hier finden Lehrkräfte, Kulturorte und auch Schüler viele Informationen