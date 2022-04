Schulleben in Wermelskirchen : Kulturscouts backen Brot im Museum

Schulleben in Wermelskirchen

Wermelskirchen Die Klasse 5a ist die neue Kulturscoutklasse der Sekundarschule. Gleich zum Auftakt ging es für die 22 Schüler zu einem Workshop ins Freilichtmuseum Lindlar.

Nachdem feststand, dass die 5a die neue Kulturscoutklasse der Sekundarschule ist, konnten die insgesamt 22 Schüler es kaum abwarten: In Freilichtmseum Lindlar nahmen sie an dem Workshop „Vom Korn zum Brot“ teil. Die Schüler sollten Kunst und Kultur vor Ort erleben – oft zum ersten Mal.

Nach einer kurzen Tour über das Museumsgelände führte Stephan Klug, Leiter des Workshops, die Klasse mit ihren Lehrern Stephanie Sporket und Alexander Wydra in den alten Speicher, wo er mit einer kurzen Fragerunde und einigen historischen Infos einstieg, und dann begann der praktische Teil des Workshops: In zwei großen Schüsseln wurde das Mehl aufgetischt und es begann das eifrige Kneten, nachdem die übrigen Zutaten hinzugefügt waren. Das machte großen Spaß, jedoch war es für einige auch ganz schön anstrengend, den Teig wieder und wieder zu kneten, bis er schließlich gelungen war. Schließlich entstanden Brote, Zöpfe und Brezeln, die dann auf die großen Backbleche gelegt wurden. Stephanie Sporket nahm die Herausforderung an und formte mit den einigen Schülern einen Zopf aus drei Strängen. Einige Kunstwerke waren besonders individuell und wurden auch mit geheimen Zeichen versehen, um sie nach dem Backen wiederzuerkennen.