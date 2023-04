Angebot für Zehn- bis 14-Jährige in Wermelskirchen Der „Kulturrucksack“ ist gepackt

Das Do it yourself (DIY)-Projekt „Siebdruck und Holzringe“ beschäftigt sich mit dem Up- und Recycling von alten Skateboard-Decks zu Holzringen und der Aufwertung alter Kleidung durch Neugestaltung via Siebdruck. Die ersten beiden Termine für den Workshop, der entweder am Jugendfreizeitpark oder im Kunstraum der Katt stattfindet, sind an den Samstagen, 3. und 10. Juni. Weitere Termine und Uhrzeiten werden noch bekannt gegeben. Anmeldungen sind per E-Mail an t.faubel@wermelskirchen.de möglich.