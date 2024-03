Kinder- und Jugendarbeit in Wermelskirchen Zum Auftakt steckte die Ukulele im „Kulturrucksack“

Nach nur einer Stunde spielten die Kinder hochkonzentriert die Melodie von „Bruder Jakob“. Die jungen Musiker entschieden selbst, welcher der drei Akkorde ihnen am ehesten liegt. Anna Thomas gab dann klatschend Takt für Takt den Rhythmus vor und schon erklang auf zehn kleinen Instrumenten die vertraute Melodie. „Wir arbeiten uns von Kinderliedern zu Popsongs“, erklärte Anna Thomas. Schließlich hatte sie vor dem Start des Workshops die Lieblingsmusik der jungen Teilnehmer abgefragt. Dabei waren Songs der Gruppe „Imagine Dragons“ genauso wie von Nina Chuba aufgetaucht. Bereits zum Ende des ersten Workshops erklang in der Musikschule „Wildberry Lillet“. Während die Kinder vertieft auf ihre Instrumente blickten, um im richtigen Moment die richtigen Akkorde anzuschlagen, sangen sie gut gelaunt vor sich hin: „Ich will Immos, ich will Dollars. Ich will fliegen wie bei Marvel.“ Was viele Kinder und Jugendliche sonst über die Kopfhörer auf den Ohren haben, verwandelten die jungen Ukulele-Spieler in eigene Melodien.