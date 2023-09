Kultur in Wermelskirchen Workshop-Tag setzt Schlusspunkt für „Kulturrucksack“-Reihe in 2023

Das erste Jahr des Förderprojekts „Kulturrucksack NRW“ für Kinder und Jugendliche für den Kooperationsverbund Burscheid, Leichlingen, Kürten, Odenthal und Wermelskirchen nähert sich dem Ende. Ein Workshop-Tag für Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 14 Jahren soll am Mittwoch, 11. Oktober, von 10 bis 15 Uhr in der Kattwinkelschen Fabrik in Wermelskirchen einen Abschluss für 2023 bilden, der in Erinnerung bleibt.